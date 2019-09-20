Пенсионерку избили и ограбили ради 700 рублей в Гатчине

СЕГОДНЯ 13:33 2019-09-20T13:33:51+03:00

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В одной из деревень Ленинградской области, Гатчинского района в четверг, 19 сентября, на пожилую женщину напал неизвестный человек с целью грабежа. Однако брать у пенсионерки было практически нечего: в сумке она несла домой продукты из магазина, на кровные копейки, не более тысячи рублей. Однако злоумышленник не пощадил старушку.

- В шесть часов вечера в четверг, 19 сентября, в полицию Гатчинского района поступило заявление от 79-летней жительницы деревни Малые Колпаны. Старушка рассказала, что возвращалась домой, когда на нее напал неизвестный мужчина и отнял сумку, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По словам пенсионерки, возле дома 11 по Западной улице кто-то ударил ей по голове, после чего выхватил из рук сумку и сбежал.

В украденной сумке находились небольшие пожитки пенсионерки: продукты питания, да 700 рублей. Несмотря на небольшой улов грабителя, женщина получила ушиб мягких тканей. В Гатчинской больнице ее осмотрели и отпустили домой. Полиция разыскивает беспринципного грабителя.

ИСТОЧНИК KP.RU