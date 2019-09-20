2019-09-20T13:49:40+03:00
Общество

Мокрый снег выпадет в Петербурге на выходных

Резкое похолодание придет в город в ночь на субботу
Петр КИБЕР
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На выходных в Петербурге ждут мокрый снег.На выходных в Петербурге ждут мокрый снег.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Лето, даже бабье, кончилось. По крайней мере на ближайшие дни ждать тепла петербуржцам точно не приходится. Зато снег - вполне возможен. Осадками, более присущими зиме, горожан пугают метеорологи.

- 21 сентября в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет кратковременный дождь с мокрым снегом. Температура местами упадет до 0 градусов. Днем также дожди. Ветер южных направлений, переходящий в северо-западный. Термометры покажут от +7 до +9 по Цельсию, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Но настоящего снегопада в конце сентября ждать все же не стоит. Первые снежинки, если и долетят до земли, то быстро растают. А уже в ночь на воскресенье температура немного подрастет и составит от 3 до 5 градусов выше ноля.

Настоящая зима в Петербург придет немного позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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