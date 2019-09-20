Смяла коляску и снесла скамейку: На детскую площадку в Калининском районе вылетела иномарка
Дорожный инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошел днем 20 сентября в Калининском районе Санкт-Петербурга. На детскую площадку около поликлиники номер 46 внезапно вылетела красная иномарка. В этот момент здесь было полно мам с малышами.
- Девушка перепутала педали и заехала на детскую площадку на Бестужевской улице. Скамейка снесена, коляска всмятку. Повезло, что в коляске никого не было - все дети в порядке, - пишут в соцсетях очевидцы происшествия.
На фото, которое сняли местные жители видно, что легковушка смяла прогулочную коляску, прижав ее к горке. Если бы внутри был ребенок, то травмы могли оказаться крайне тяжелыми. Но обошлось.
Инцидент моментально вызвал волну возмущения в соцсетях. Горожане не стесняясь в выражениях советуют автомобилистке сдать права и не садиться более за руль.
А вот что послужило причинами ДТП установят уже сотрудники дорожной полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU