Из-за брошенного окурка загорелась квартира на Октябрьской набережной в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:26 2019-09-20T14:26:30+03:00

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Днем в пятницу, 20 сентября, пока жильцы одной из квартир дома 127, корпус 7, на Октябрьской набережной были на работе, у них дома разразилось настоящее ЧП. Неизвестный курильщик не затушил сигарету, а бросил ее просто вниз. Окурок прилетел на открытый балкон и поджог его за считанные минуты.

- Пострадавших слава богу нет. Уважаемые курильщики, тушите ваши окурки и выбрасывайте в пепельницу. Из ща вашей халатности могут пострадать соседи, - рассказали очевидцы в соцсети.

Пламя от искры распространилось очень быстро. Буквально через несколько минут из балконного окна повалил густой черный дым.

Благо, местные жители быстро почувствовали, что пахнет «жаренным» и вызвали спасателей. Пожарные за несколько минут потушили огонь, однако двухметровый балкон успел за это время выгореть полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU