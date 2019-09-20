Похитители люков уменьшили бюджет Петербурга на 5,8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:52 2019-09-20T14:53:26+03:00

С начала года в городе исчезло 586 крышек

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Похитителю крышек люков в Петербурге «облегчили» городской бюджет почти что на шесть миллионов рублей. Несмотря на то, что чугунные крышки принадлежат «Водоканалу», потери за них несет казна Северной столицы. Для того, чтобы восполнить утраты придется потратить до 5,8 миллионов рублей.

- Расходы на полное страхование будут несоизмеримы с возможным возмещением, - пишет «Мойка78» со ссылкой на «Водоканал». - Финансирование замены похищенного люкового оборудования происходит в конечном итоге из бюджета города.

Напомним, что недавно «Водоканал» отчитался, что с начала года было похищено 586 крышек от люков. За тот же период прошлого года всего 205. Получается, кто кражи увеличились. Больше всего чугунные крышки утаскивают в Невском районе и Фрунзенском. Там пропали 380 крышек.

На балансе «Водоканала» находится 650 тысяч колодцев на сетях водоснабжения и водоотведения. В среднем одна чугунная крышка у производителей стоит от 8 тысяч до 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU