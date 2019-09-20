2019-09-20T14:59:06+03:00
Общество

В Петербурге появится памятник вождю вьетнамской революции Хо Ши Мину

Монумент пообещали воздвигнуть после визита членов компартии Вьетнама в Северную столицу
Петр КИБЕР
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В Петербурге появится памятник Хо Ши Мину. Фото: "Википедия"/Марка СССР «100-летие со дня рождения Хо Ши Мина (1890-1969)» (1990, Оформление А. Карасева, ЦФА № 6182)В Петербурге появится памятник Хо Ши Мину. Фото: "Википедия"/Марка СССР «100-летие со дня рождения Хо Ши Мина (1890-1969)» (1990, Оформление А. Карасева, ЦФА № 6182)
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Жители Выборгского района Санкт-Петербурга знают, что в городе есть улица Хо Ши Мина. А многие даже подозревают, в честь кого она названа. Но вскоре память о лидере вьетнамской революции, которому Советский Союз активно помогал бороться за независимость, будет увековечена еще и в виде монумента. Это делегации компартии Вьетнама пообещал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Наши народы совместно прошли героический путь, пережили непростые времена и с честью вышли из этих сложностей. Петербург сделает все необходимое для установки памятника Хо Ши Мину, - приводит слова главы города на Неве газета «Петербургский дневник».

Где точно появится памятник вьетнамскому революционеру - пока неизвестно. Но сам монумент обратят лицом на восток - в сторону Вьетнама.

Кроме этого Александр Беглов и секретарь Центрального комитета вьетнамской Коммунистической партии Во Ван Тхыонг обсудили вопросы сотрудничества и запуск прямого авиарейса из Пулково во Вьетнам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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