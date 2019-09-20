В Петербурге появится памятник вождю вьетнамской революции Хо Ши Мину
Жители Выборгского района Санкт-Петербурга знают, что в городе есть улица Хо Ши Мина. А многие даже подозревают, в честь кого она названа. Но вскоре память о лидере вьетнамской революции, которому Советский Союз активно помогал бороться за независимость, будет увековечена еще и в виде монумента. Это делегации компартии Вьетнама пообещал губернатор Северной столицы Александр Беглов.
- Наши народы совместно прошли героический путь, пережили непростые времена и с честью вышли из этих сложностей. Петербург сделает все необходимое для установки памятника Хо Ши Мину, - приводит слова главы города на Неве газета «Петербургский дневник».
Где точно появится памятник вьетнамскому революционеру - пока неизвестно. Но сам монумент обратят лицом на восток - в сторону Вьетнама.
Кроме этого Александр Беглов и секретарь Центрального комитета вьетнамской Коммунистической партии Во Ван Тхыонг обсудили вопросы сотрудничества и запуск прямого авиарейса из Пулково во Вьетнам.
ИСТОЧНИК KP.RU