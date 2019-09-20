Организатора убийства заочно осудили в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:21 2019-09-20T15:21:44+03:00

Несмотря на то, что зачинщик преступления находится в розыске, ему присудили 8,5 лет колонии

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В Санкт-Петербурге городской суд вынес приговор обвиняемому в организации приготовления убийства. Несмотря на то, что подсудимого в зале суда не было, да, и вообще он находится в розыске, суд назначил ему наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима. Кто был заказчиком преступления, так и не известно. Но следствие продолжает раскручивать этот клубок.

- По данным следствия, в феврале 2014 года неизвестный человек захотел убить петербуржца из-за личной неприязни. Для этого он нашел двух исполнил елей, пообещав заплатить им 80 тысяч долларов. Также этот неустановленный гражданин нашел подсудимого, чтобы тот занимался всеми организационными вопросами, - сообщает следственный комитет Петербурга.

Позже подсудимый, получив деньги от заказчика, передал 550 тысяч рублей исполнителям на покупку автомобиля и различные расходы, а также самодельный автомат для бесшумной и беспламенной стрельбы. Также на эти деньги была арендована квартира в Петербурге.

17 марта 2014 года все было готово к убийству. Однако преступления не произошло, так как всех, кроме заказчика и подсудимого, задержали сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело в суде в отношении подсудимого, находящегося в розыске, было рассмотрено заочно, в его отсутствие. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8.5 лет в ИК строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU