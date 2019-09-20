«Золотой фургон» с Невского проспекта переехала на окраину

СЕГОДНЯ 16:32 2019-09-20T16:32:29+03:00

За ночь в такой «гостинице» в Петербурге просят 1,5 тысячи рублей

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Золото й фургон, который вчера, 19 сентября, можно было увидеть рядом с Невским проспектом в Петербурге, переехал на окраину. Накануне владелец «гостиницы на колесах» просил за одну ночь «счастья» в фургоне 1,5 тысячи рублей. Упала ли в цене аренда после переезда в менее оживленное место, не известно.

- На Глухарке заметили золотой «отель на колёсах», который раньше стоял на Невском, - появилось сообщение в группе «Лахта Онлайн | Приморский район».

Накануне все желающие провести ночь в передвижном фургоне на колесах, могли заплатить 1,5 тысячи рублей и ни в чем себе не отказывать. Как обстоят дела по аренде сегодня, не известно.

Однако горожане с интересом отнеслись к фургону, предположив, что такие точки стали бы популярны летом в самый разгар туристического потока в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU