2019-09-20T16:48:34+03:00
Общество

Умер народный артист России Игорь Шибанов

Актер ТЮЗа Петербурга скончался в возрасте 75 лет
Лилия КОЗЛОВА
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Умер народный артист России Игорь Шибанов в Петербурге / Фото: ТЮЗУмер народный артист России Игорь Шибанов в Петербурге / Фото: ТЮЗ
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Один из главных артистов Ленинградского Театра Юного Зрителя, творческий соратник Зиновия Корогодского, народный артист Игорь Геориевич Шибанов умер в Петербурге в пятницу, 20 сентября. Буквально недавно ТЮЗ отмечал 75-й день рождения актера, и никто не ожидал такого скоропостижного ухода.

- Последний выход артиста на сцену состоялся в день его 75-летнего юбилея, 14 сентября 2019 года – в роли Кучумова в спектакле «Бешеные деньги». В этой же роли артист собирался выйти на сцену 21 сентября в рамках проекта «Большие гастроли» ТЮЗа имени Брянцева, - сообщила администрация петербургского ТЮЗа.

Однако спектаклю не суждено было состояться, так как на пути в Краснодар, где должно состояться представление, сердце Игоря Шибанова остановилось.

О дате и месте прощания с народным артистом будет объявлено позже. Игорь Шибанов был истинным петербургским интеллигентом и самоотверженно служил своему родному театру в течение 55 лет. Многочисленные роли, сыгранные Игорем Шибановым в театре и кино, вошли в историю российского искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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