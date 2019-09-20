Радиус добавили, а коричневую ветку убрали: в петербургском метро появились новые схемы подземки

СЕГОДНЯ 18:14 2019-09-20T18:14:05+03:00

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То, о чем говорили в пресс-службе петербургского метрополитена, свершилось. С открытием Фрунзенского радиуса, пусть и техническим, в вагонах подземки стали появляться новые схемы линий метро. Вот только одновременно с прибавлением стрех станций с плакатов исчезло схематичное изображение коричневой ветки.

- Мы решили не путать пассажиров и теперь будем отображать на схемах только действующие станции. А о развитии метрополитена можно узнать на нашем сайте, - рассказала корреспонденту «КП-Петербург» пресс-секретарь подземки Юлия Шавель.

Таким образом прекратится традиция, по которой метрополитен на схемах предсказывал появление новых станций, а горожане, в свою очередь ждали их появления и радовались. С другой стороны, сама подземка не отвечает за строительство и не может повлиять на сроки, которые в последнее время частенько затягиваются.

Чтобы не расстраивать петербуржцев, решено отражать на картах лишь действительность. Какой бы она не была.

Напомним, что коричневая (Красносельско-Калининская) ветка в составе шести станций от «Обводного канала-2» до «Юго-Западной» по первоначальным планам должна быть построена до 2027 года.

ИСТОЧНИК KP.RU