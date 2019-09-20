2019-09-20T18:41:23+03:00
Общество

В Петербурге пройдет российско-вьетнамский туристический форум

Кроме этого в городе на Неве появится отель, построенный азиатской компанией «Сайгон-турист»
Петр КИБЕР
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Петербург и Вьетнам будут развивать туризм, медицину и культурные связи. Фото: gov.spb.ruПетербург и Вьетнам будут развивать туризм, медицину и культурные связи. Фото: gov.spb.ru
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Санкт-Петербург и Вьетнам продолжают укреплять двусторонние связи. Сейчас в городе на Неве с визитом находится делегация ЦК Компартии южно-азиатского государства и в Смольном активно обсуждают проекты, которые могли бы успешно развиваться в обоих странах.

- Вьетнам остается одним из ключевых международных партнеров Санкт-Петербурга. Побратимские отношения связывают наш город с Хошимином, Хайфоном и провинцией Кхань Хоа, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

Так, в октябре 2019 года в Северной столице пройдет российско-вьетнамский туристический форум, в котором примут участие более 50 туроператоров из Вьетнама. По словам главы города на Неве, Петербург ждет притока вьетнамских туристов. Помочь этому должен и прямой рейс из Пулково, о котором сейчас стороны договариваются.

Кроме этого компанией «Сайгон-турист» из Вьетнама в Северной столице будет построен гостиничный комплекс.

Также подписаны документы о студенческом обмене между странами, о сотрудничестве в сфере медицины и онкологии в частности и проведении культурных мероприятий в обеих странах. Также возможно появление делового центра Хошимина в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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