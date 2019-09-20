2019-09-20T19:09:30+03:00
Общество

Движение на Колтушском путепроводе ограничат до 15 октября

Причина тому долгая замена асфальта
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Движение ограничат поочередно на каждой полосе путепровода.Движение ограничат поочередно на каждой полосе путепровода.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Движение на Колтушском путепроводе ограничат вплоть до середины следующего месяца, а конкретно с 21 сентября по 15 октября 2019 года. Причина тому долгая замена асфальтобетонного покрытия дороги. Работой займется ЗАО «Экодор». Важно отметить, что всю дорогу сразу не перекроют, а будут заниматься ремонтом каждой полосы по отдельности.

- С 21:00 21 сентября по 3 октября на Колтушском путепроводе будут закрыты для проезда правые полосы в обе стороны движения. Далее с 4 по 15 октября автомобили не смогут проехать по левым (то есть внутренним) полосам в обе стороны движения, - сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Схема объезда транспортных средств размещена на сайте Государственной административно-технической инспекции. Водителей настойчиво просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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