2019-09-20T21:47:24+03:00
Общество

Петербуржцам советуют не лезть к некоторым городским птицам

Комитет по природопользованию Петербурга опасается за жизнь городских пернатых, занесенных в Красную книгу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Содержание птиц в неволе может грозить штрафом или даже уголовным делом. Фото: gov.spb.ruСодержание птиц в неволе может грозить штрафом или даже уголовным делом. Фото: gov.spb.ru
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Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга убедительно просит горожан не трогать птиц, занесенных в Красную книгу. Дело в том, что в последнее время сотрудникам ведомства часто поступают обращения петербуржцев, которые опасаются за судьбу редких пернатых. Например, только на этой неделе на Будапештской улице заметили на березе бородатую неясыть, а на Беговой улице пролетала желна.

- Мы просим горожан не беспокоить увиденных птиц. Они находятся в своей естественной среде обитания. Да - в парках, садах и лесных массивах города обитают многие птицы, занесенные в Красную книгу Санкт-Петербурга. Их ни в коем случае нельзя отлавливать, это может им навредить, - сообщает пресс-служба комитета по природопользованию.

Содержание таких птиц в неволе попадает под статью о браконьерстве. Горожанам, забравшим пернатых в квартиры, грозит штраф в размере одной тысячи рублей. Если здоровье птицы ухудшится, придется заплатить до 5 тысяч или вовсе столкнуться с уголовным делом. Так что если вы встретите на улицах орлана-белохвоста, сапсана, чеглока или ушастую сову - лучше просто полюбоваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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