2019-09-21T00:57:09+03:00
Общество

Маленький котенок погиб после изнурительных съемок фильма в Петербурге

По словам девушек, приютивших обессиленное животное, его несколько дней не кормили и не поили
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Котенка не спасла даже капельница. Фото: СОЦСЕТИКотенка не спасла даже капельница. Фото: СОЦСЕТИ
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Маленький котенок погиб вследствие изнурительных съемок фильма в Петербурге, уверены две хозяйки животного. Девушки приютили котенка, который уже был в состоянии обезвоживания. По их словам, его купили студенты института кино и телевидения, которые использовали малыша исключительно как реквизит.

- Очевидно, что ребята относились к бедному животному как к вещи - не кормили, не поили, не обогрели. Никто даже не догадался! И так было на протяжении нескольких дней. Между прочим, малыша нужно было кормить через шприц специальной смесью и водой не обделять. Вдобавок сейчас нет отопления во многих зданиях и внутри очень холодно, поэтому животное еще и замерзало! – пишет в гневе одна из хозяек погибшего котенка.

Девушки сообщают, что хотели поправить здоровье малыша. Ему сделали капельницу у ветеринара и поместили в теплое спальное место. Но на следующий день котенок скончался. Сейчас его хозяйки хотят достучаться до руководства университета, чтобы такая трагедия никогда не повторилась в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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