Прогноз погоды на выходные 21 и 22 сентября в Санкт-Петербурге: Сильный ветер и пасмурно

СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-21T09:26:11+03:00

В выходные в Петербурге будет дождливо и ветренно. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суббота и воскресенье станут не лучшими днями для прогулок

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Первого снега, который накануне обещали синоптики, не случилось, но холодно за окном стало. Наступившая суббота и грядущее воскресенье будут типичными днями конца сентября. Температура едва-едва плюсовой, а дополнят картину осадки и резкие порывы ветра.

- 21 сентября в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер западный и юго-западный, слабый. Температура воздуха составит +7...+9 градусов. Атмосферное давление понизится, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На воскресенье прогноз практически такой же. Разница лишь в том, что днем 22 сентября горожанам стоит быть внимательными из-за сильного и холодного ветра, который может поломать ветви деревьев и уронить дорожные знаки, рекламные щиты и прочие конструкции.

Днем термометры покажут от 6 до 8 градусов тепла, а вот в ночь на понедельник возможны первые заморозки до -1.

ИСТОЧНИК KP.RU