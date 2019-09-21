2019-09-21T09:26:11+03:00
Общество

Прогноз погоды на выходные 21 и 22 сентября в Санкт-Петербурге: Сильный ветер и пасмурно

Суббота и воскресенье станут не лучшими днями для прогулок
Петр КИБЕР
Поделиться:
В выходные в Петербурге будет дождливо и ветренно.В выходные в Петербурге будет дождливо и ветренно.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Первого снега, который накануне обещали синоптики, не случилось, но холодно за окном стало. Наступившая суббота и грядущее воскресенье будут типичными днями конца сентября. Температура едва-едва плюсовой, а дополнят картину осадки и резкие порывы ветра.

- 21 сентября в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер западный и юго-западный, слабый. Температура воздуха составит +7...+9 градусов. Атмосферное давление понизится, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На воскресенье прогноз практически такой же. Разница лишь в том, что днем 22 сентября горожанам стоит быть внимательными из-за сильного и холодного ветра, который может поломать ветви деревьев и уронить дорожные знаки, рекламные щиты и прочие конструкции.

Днем термометры покажут от 6 до 8 градусов тепла, а вот в ночь на понедельник возможны первые заморозки до -1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Забег «Кросс наций» на полдня перекроет центр Петербурга
Из-за аварии шесть многоквартирных домов в Приморском районе остались без горячей воды
В Борисовой Гриве с почты украли 135 тысяч рублей
В Петербург не пустили 260 тонн риса с живыми личинками мух
Говори пин-код: У петербуржца силой отобрали банковскую карту и сняли с нее 190 тысяч рублей
Петербуржец оплатил долги брата бывшей жене, чтобы не остаться «без колес»
Более 140 объектов Петербурга благоустроили в ходе проекта «Родной город»
Маленький котенок погиб после изнурительных съемок фильма в Петербурге
Водитель «Митсубиси» насмерть сбил велосипедиста и сбежал с места ДТП
Вылет машины в кювет привел к смерти водителя в Лужском районе
Грандиозный праздник фонтанов прошел в Петергофе
Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Петербурге
Петербуржцам советуют не лезть к некоторым городским птицам
Холода отменяются: Синоптики обещают теплую осень и зиму в Петербурге
Новый удобный проездной хотят ввести в Петербурге
Банде в медицинских халатах дали 33 года за ограбление больницы в Сестрорецке
Движение на Колтушском путепроводе ограничат до 15 октября
Серийные пожары памятников культуры в Новой Ладоге проверит СК РФ
В Петербурге пройдет российско-вьетнамский туристический форум
Радиус добавили, а коричневую ветку убрали: в петербургском метро появились новые схемы подземки
Гору алкоголя и «закуски» нашли на свалке строительного мусора под Красным Селом
Умер народный артист России Игорь Шибанов
«Золотой фургон» с Невского проспекта переехал на окраину
С 1 октября в Петербурге закроются 44 хостела
Организатора убийства заочно осудили в Петербурге
В Петербурге появится памятник вождю вьетнамской революции Хо Ши Мину
Похитители люков уменьшили бюджет Петербурга на 5,8 миллионов рублей
Из-за брошенного окурка загорелась квартира на Октябрьской набережной в Петербурге