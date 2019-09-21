2019-09-21T09:36:55+03:00
Общество

Петербуржец оплатил долги брата бывшей жене, чтобы не остаться «без колес»

Иномарку, оформленную на родственника, грозились арестовать судебные приставы
Петр КИБЕР
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Брат алиментщика заплатил долг, чтобы не отдавать семейную иномарку.Брат алиментщика заплатил долг, чтобы не отдавать семейную иномарку.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прилично раскошелиться пришлось жителю Санкт-Петербурга, чтобы не отдавать машину судебным приставам. Причем заплатить долг пришлось за родного брата, на которого и была оформлена иномарка.

- Судебные приставы мобильной группы «Поток» взыскали 48 тысяч рублей алиментной задолженности во время рейда на улицах города. С бывшей супругой расплатился брат должника, - сообщает пресс-служба петербургского управления Федеральной службы судебных приставов России.

«Хендэ Солярис» должника, мирно ехавший по дороге, вычислили по номеру. Автомобиль остановили , а сидящему за рулем мужчине предъявили счет. Долг накопил его брат, который должен был выплачивать бывшей жене-инвалиду ежемесячные алименты, но периодически забывал это делать.

Чтобы не остаться «без колес», брат алиментщика через мобильный банковский терминал погасил всю сумму и пообещал, что более задержек не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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