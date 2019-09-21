Говори пин-код: У петербуржца силой отобрали банковскую карту и сняли с нее 190 тысяч рублей
Полицейский из Калининского района Санкт-Петербурга ищут двух злоумышленников, которые силой отобрали у местного жителя банковскую карту и сняли с нее крупную сумму денег. Все произошло в ночь на 20 сентября.
- По словам 35-летнего мужчины, в начале второго часа ночи у одного из банков по проспекту Науки он решил снять немного наличности. В этот момент на него напали двое неизвестных и отобрали банковскую карту, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
И все бы ничего, но злодеи так запугали человека, что тот сказал им действующий пин-код от карты. Результат не заставил себя ждать - через некоторое время на телефон жертвы пришло сообщение о списании со счета 190 тысяч рублей.
Сейчас историю проверяют сотрудники полиции, если все подтвердится, то в отношении неизвестных заведут уголовное дело. А пока приверженцев традиций гоп-стопа усиленно ищут.
ИСТОЧНИК KP.RU