Говори пин-код: У петербуржца силой отобрали банковскую карту и сняли с нее 190 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-21T09:53:37+03:00

Двое гоп-стоповцев отбрали у петербуржца банковскую карту и сняли с нее всю наличность. Фото: Петр КИБЕР

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Полицейский из Калининского района Санкт-Петербурга ищут двух злоумышленников, которые силой отобрали у местного жителя банковскую карту и сняли с нее крупную сумму денег. Все произошло в ночь на 20 сентября.

- По словам 35-летнего мужчины, в начале второго часа ночи у одного из банков по проспекту Науки он решил снять немного наличности. В этот момент на него напали двое неизвестных и отобрали банковскую карту, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

И все бы ничего, но злодеи так запугали человека, что тот сказал им действующий пин-код от карты. Результат не заставил себя ждать - через некоторое время на телефон жертвы пришло сообщение о списании со счета 190 тысяч рублей.

Сейчас историю проверяют сотрудники полиции, если все подтвердится, то в отношении неизвестных заведут уголовное дело. А пока приверженцев традиций гоп-стопа усиленно ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU