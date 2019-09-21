В Петербург не пустили 260 тонн риса с живыми личинками мух

СЕГОДНЯ 10:31 2019-09-21T10:31:43+03:00

Муха-горбатка является переносчиком холеры и вызывает кишечные заболевания. Фото: Управление Россельхознадзора по СПб, ЛО и ПО

Груз крупы «с мясом» прибыл в город на Неве из Индии

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Очередную партию зараженного вредителями риса обнаружили в Морском порту специалисты регионального управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. В 10 контейнерах в город на Неве прибыла не только сама крупа, но и живые личинки мух.

- При проведении карантинного фитосанитарного контроля партии риса, общим весом 260 тонн, на дне контейнеров и в складках мешков были обнаружены мертвые и живые личинки мухи-горбатки, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проведенная экспертиза подтвердила, что найденные насекомые - действительно крайне опасный вредитель. Питаясь гнилыми продуктами, она быстро плодится. А попадая с пищей в организм человека, вызывает серьезные кишечные заболевания, которые долго и тяжело лечатся. Кроме того, муха-горбатка может переносить холеру.

Учитывая все обстоятельства, весь груз риса был забракован и отправлен обратно на родину мух в Индию.

ИСТОЧНИК KP.RU