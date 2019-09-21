В Петербург не пустили 260 тонн риса с живыми личинками мух
Очередную партию зараженного вредителями риса обнаружили в Морском порту специалисты регионального управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. В 10 контейнерах в город на Неве прибыла не только сама крупа, но и живые личинки мух.
- При проведении карантинного фитосанитарного контроля партии риса, общим весом 260 тонн, на дне контейнеров и в складках мешков были обнаружены мертвые и живые личинки мухи-горбатки, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Проведенная экспертиза подтвердила, что найденные насекомые - действительно крайне опасный вредитель. Питаясь гнилыми продуктами, она быстро плодится. А попадая с пищей в организм человека, вызывает серьезные кишечные заболевания, которые долго и тяжело лечатся. Кроме того, муха-горбатка может переносить холеру.
Учитывая все обстоятельства, весь груз риса был забракован и отправлен обратно на родину мух в Индию.
ИСТОЧНИК KP.RU