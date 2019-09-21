2019-09-21T12:04:53+03:00
Происшествия

Из-за аварии шесть многоквартирных домов в Приморском районе остались без горячей воды

Ремонтные работы займут половину субботы
Петр КИБЕР
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Из-за аварии жители шести домов в Приморском районе остались без горячей воды.Из-за аварии жители шести домов в Приморском районе остались без горячей воды.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Наступили холода - порвались трубы. Многолетняя традиция не прервалась и на этот раз. Шесть многоэтажек в Приморском районе Санкт-Петербурга остались без горячей воды. Причиной стала коммунальная авария, произошедшая в ночь на субботу, 21 сентября.

- Дефект на теплосетях был выявлен дежурной бригадой в два часа ночи во время обхода у дома номер 126, корпус 2 по Школьной улице, - сообщила корреспонденту «КП-Петербург» начальник пресс-службы ГУП «ТЭК СПб» Софья Андреева.

Ремонтники оперативно взялись за работу и сейчас, по словам коммунальщиков, устранение аварии уже на завершающей стадии. Оперативно решить проблему мешает наличие большого числа соседних инженерных коммуникаций, но к двум часам дня горячую воду в дома петербуржцев дать обещают.

Учитывая, что за окном холодный сентябрь, скорого завершение ремонта очень ждут несколько сотен человек из числа жителей несчастливых домов. В такую погоду без горячей воды из крана жить очень печально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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