Забег «Кросс наций» на полдня перекроет центр Петербурга

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-21T11:31:53+03:00

На старт мероприятия выйдут несколько тысяч спортсменов

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Около 20 тысяч человек пробегут днем субботы по центру Санкт-Петербурга. Крупное спортивное мероприятие пройдет в рамках проекта «Кросс наций». Но если бегунам отдадут проезжие части, то у автомобилистов их заберут. На время.

С 12:00 до 13:00 будет ограничено движение по ряду магистралей и мостов города. С 12:15 до 13:00 закрывается движение по двум крайним полосам Дворцового проезда от Невского проспекта к Дворцовой набережной, - сообщает пресс-служба Смольного.

Учитывая, что маршрут кросса пройдет с Дворцовой площади, через Дворцовый и Биржевой мосты, по Кронверкской набережной к Троицкому мосту, а затем по Дворцовой набережной обратно на площадь, ограничения для машин будут именно здесь.

Некоторые запреты, в частности на Певческом проезде, будут действовать чуть дольше - до 15:00.

Организаторы забега просят быть водителей внимательнее и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU