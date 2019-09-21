В центре Петербурга мигрант из Таджикистана обматерил гаишника и наехал ему на ноги

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-21T14:15:57+03:00

Водитель припаркованной с нарушением машины сначала ругался с полицейским, а потом просто нажал на газ [видео]

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Водить машину по правилам , не ругаться с полицией и вести себя цивилизовано в большом городе оказалось не под силу 31-летнему уроженцу солнечного Таджикистана, проживающему ныне в Санкт-Петербурге. Припарковавшись под знаком на 2-ой Советской улице, он не только не убрал авто, но и начал хамить сотруднику ГИБДД. А потом и вовсе проехался ему по ногам. Все случилось днем 20 сентября.

- В ответ на правомерные требования предъявить права и документы на машину, нарушитель грубой нецензурной бранью оскорбил полицейского, после чего сел за руль автомобиля и начал движение причинив телесные повреждения инспектору, - сообщает пресс-служба Следственного управления Следкома РФ по Санкт-Петербургу.

Впрочем, далеко уехать невоспитанному мигранту не дали. Коллеги гаишника повязали уроженца Таджикистана и доставили его в отделение. По факту происшествия в отношении приезжего Следственным комитетом было заведено уголовное дело по первой части статьи «Применение насилия в отношении представителя власти». По ней гостю Северной столицы «светит» до 5 лет тюрьмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/733413" frameborder="0"></iframe> Приезжий из Таджикистана наехал на инспектора ГИБДД в Петербурге.Видео: Следственный комитет РФ

ИСТОЧНИК KP.RU