2019-09-21T14:15:57+03:00
Происшествия

В центре Петербурга мигрант из Таджикистана обматерил гаишника и наехал ему на ноги

Водитель припаркованной с нарушением машины сначала ругался с полицейским, а потом просто нажал на газ [видео]
Петр КИБЕР
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Не все мигранты готовы соблюдать правила и порядки большого европейского города.Не все мигранты готовы соблюдать правила и порядки большого европейского города.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Водить машину по правилам , не ругаться с полицией и вести себя цивилизовано в большом городе оказалось не под силу 31-летнему уроженцу солнечного Таджикистана, проживающему ныне в Санкт-Петербурге. Припарковавшись под знаком на 2-ой Советской улице, он не только не убрал авто, но и начал хамить сотруднику ГИБДД. А потом и вовсе проехался ему по ногам. Все случилось днем 20 сентября.

- В ответ на правомерные требования предъявить права и документы на машину, нарушитель грубой нецензурной бранью оскорбил полицейского, после чего сел за руль автомобиля и начал движение причинив телесные повреждения инспектору, - сообщает пресс-служба Следственного управления Следкома РФ по Санкт-Петербургу.

Впрочем, далеко уехать невоспитанному мигранту не дали. Коллеги гаишника повязали уроженца Таджикистана и доставили его в отделение. По факту происшествия в отношении приезжего Следственным комитетом было заведено уголовное дело по первой части статьи «Применение насилия в отношении представителя власти». По ней гостю Северной столицы «светит» до 5 лет тюрьмы.

Приезжий из Таджикистана наехал на инспектора ГИБДД в Петербурге.Видео: Следственный комитет РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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