2019-09-21T15:05:48+03:00
Происшествия

Вертолет забирал пострадавшего в аварии на КАД у Мурино

Молодого мужчину зажало в салоне кроссовера после столкновения с грузовиком
Петр КИБЕР
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На КАД столкнулись "Киа" и грузовой фургон. Фото: vk.com/spb_todayНа КАД столкнулись "Киа" и грузовой фургон. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезное ДТП произошло утром 21 сентября на Северном участке Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга. Старый корейский кроссовер «Киа» на полном ходу влетел в шедший впереди грузовой фургон. В результате водителя легковушки зажало в салоне.

- На внутренней стороне КАД старенький «Спортейдж» врезался в фургон, молодой парень пострадал, - сообщали очевидцы ДТП в соцсетях.

Что стало причиной аварии, несоблюдение скоростного режима, невнимательность или плохая погода -в Петербурге с утра моросит дождь и асфальт скользкий - неизвестно. По словам других автомобилистов, грузовик вообще стоял на трассе на аварийке и в этот момент в него врезался «Киа».

Но водителя корейской машины в любом случае пришлось доставать спасателям. Чтобы доставить мужчину в больницу на КАД прилетал санитарный вертолет.

В настоящий момент движение по кольцевой дороге нормализовано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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