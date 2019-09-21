Вертолет забирал пострадавшего в аварии на КАД у Мурино
Серьезное ДТП произошло утром 21 сентября на Северном участке Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга. Старый корейский кроссовер «Киа» на полном ходу влетел в шедший впереди грузовой фургон. В результате водителя легковушки зажало в салоне.
- На внутренней стороне КАД старенький «Спортейдж» врезался в фургон, молодой парень пострадал, - сообщали очевидцы ДТП в соцсетях.
Что стало причиной аварии, несоблюдение скоростного режима, невнимательность или плохая погода -в Петербурге с утра моросит дождь и асфальт скользкий - неизвестно. По словам других автомобилистов, грузовик вообще стоял на трассе на аварийке и в этот момент в него врезался «Киа».
Но водителя корейской машины в любом случае пришлось доставать спасателям. Чтобы доставить мужчину в больницу на КАД прилетал санитарный вертолет.
В настоящий момент движение по кольцевой дороге нормализовано.
ИСТОЧНИК KP.RU