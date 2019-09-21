Подготовка к зиме, «Чистые игры» и Малый Ильинский сад: губернатор Петербурга приехал с инспекцией в Красногвардейский район
Суббота стала таким же насыщенным днем, как и рабочие будни. По крайней мере для губернатора Санкт-Петербурга и чиновников Красногвардейского района, куда Александр Беглов приехал с инспекцией. В первую очередь главу города волновали вопрос подготовки к зиме.
- Губернатор Петербурга посетил введенную в эксплуатацию автоматизированную котельную в микрорайоне «Ручьи». Она обеспечит теплом более 40 тысяч человек в квартале, - сообщает пресс-служба Смольного.
Следующим адресом стал Ржевский лесопарк, где в субботу прошел экологический квест «чистые игры». Команды, в том числе из других городов и стран, соревновались в очистке территории от мусора.
Далее глава Северной столицы отправился в Малый Ильинский сад, который открылся после реконструкции, а напоследок посетил Центр отраслевых, инженерных, цифровых и роботизированных технологий Малоохтинского колледжа, где познакомился с учебным процессом и наградил лучших студентов.
ИСТОЧНИК KP.RU