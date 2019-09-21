2019-09-21T16:47:32+03:00
Происшествия

Двух зарезанных бомжей обнаружили в Полежаевском парке

О страшной находке по телефону «02» сообщил некий петербуржец
Петр КИБЕР
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Полиция ищет убийц двух мужчин, зарезенных в Полежаевском парке.Полиция ищет убийц двух мужчин, зарезенных в Полежаевском парке.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На срочный вызов отправились утром 20 сентября оперативники из полиции Красносельского района. Причиной этому стал звонок неизвестного мужчины, который сообщил об обнаружении двух тел в Полежаевском парке, что на проспекте Маршала Жукова. Приехавшие на место стражи порядка быстро убедились, что вызов не ложный.

- На трупах двух неизвестных мужчин (обоим на вид 45-50 лет, предварительно лица БОМЖ) имеются колото-резаные ранения в области шеи, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Кто мог совершить преступление - пока неизвестно. С места происшествия были изъяты два мобильника, предметы одежды убитых и бутылки из-под алкоголя. Видимо трагедии предшествовало бурное застолье. Возможно спиртное и способствовало поножовщине.

Также у полицейских есть вопросы и к звонившему. Сам он обещал дождаться стражей порядка, но скрылся до их приезда. Причастен мужчина к преступлению или нет - установит следствие. Разбирательство дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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