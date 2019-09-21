В Ленобласти создали уникальный биопротез, который растет вместе с рукой

СЕГОДНЯ 17:07 2019-09-21T17:07:21+03:00

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Главная проблема для людей, потерявших руку или ногу - подобрать правильный и удобный протез, который будет выполнять не только эстетическую функцию, но и реально помогать в жизни. Такие конструкции с подвижными частями называют бионическими. А чтобы протез еще и рос вместе с пациентом (это важно детям) - вообще уникальный случай. Но именно такой механизм создали специалисты из Ленобласти.

- Бионический протез, разработанный всего за 9 месяцев командой из шести человек, ни в чем не уступает иностранным аналогам. При этом его цена - 500 тысяч рублей, что много, но втрое меньше зарубежного протеза, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Называется разработка А.R.M. (от английского arm - рука). Она позволяет выполнять многие операции, как и обычной рукой человека. Создавали ее в лаборатории мультицентра социальной и трудовой интеграции, который бесплатно предоставил площадку молодым ученым.

Сейчас протез проходит официальное декларирование, после чего начнется производство. Первыми в серию пойдут двух-, трех-, четырех- и пятипалых протезов рук, в том числе, в ближайшем будущем, детских протезов, которые растут вместе с ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU