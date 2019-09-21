Йо-хо-хо, две бутылки рома: Петербуржцы с картиной вынесли из алко-маркетов элитный алкоголь

СЕГОДНЯ 17:35 2019-09-21T17:35:56+03:00

В Петербурге из двух магазинов украли ром. Джек Воробей, ты ли это? Фото: кадр из фильма

Набеги «пиратов» на магазины произошли в течение получаса вечером в пятницу

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Что только не творит с людьми пятничное безумие. Так, полицейские Петроградского района разбираются в двух одинаковых инцидентах с похищением элитного алкоголя из двух же алко-маркетов. Примечательно, что совершили «набеги» два странных молодых человека.

- 20 сентября около 16:17 из магазина «Ароматный мир» на улице Академика Павлова была украдена бутылка рома RON ZACAPA XO объемом 0,7 литра, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Бутылка, между прочим, оказалась довольно дорогой. Менеджер магазина, который и позвонил по «02» назвал закупочную стоимость в 8 тысяч рублей.

А спустя некоторое время в полицию обратился другой сотрудник той же торговой сети, но с магазина на проспекте Медиков. У них, за 15 минут до первого инцидента, так же украли ром, только подешевле. ELPASADOR DORO XO стоил 2300 рублей.

В обоих случаях подозреваемыми оказались молодые мужчины в куртках с накинутым капюшоном. Особой приметой, которую смогли назвать потерпевшие, стала...картина, которую в руках держал один из «пиратов». Теперь любителей рома ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU