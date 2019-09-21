Петербургские руферы устроили файер-шоу на Невском проспекте и сняли это на видео

СЕГОДНЯ 19:41 2019-09-21T19:41:45+03:00

Около сорока молодых людей и девушек забрались на крыши двух зданий и зажгли в прямом смысле слова

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Яркий огонь хорошо видно темным вечером. Так, видимо, решили петербургские руферы и забрались на крыши двух противоположных домов на Невском проспекте, чтобы устроить самое настоящее файер-шоу.

Чего хотели добиться организаторы представления - остается загадкой. Некоторые пользователи соцсетей, то ли в шутку, то ли всерьез говорят о выступлении юных сторонников полового воздержания.

Так это или нет - неизвестно, но шоу получилось действительно красочным. Выстроившись в линии на крышах молодые руферы разом зажгли десятки файеров, а за ними в это время с земли с восхищением, возмущением и прочими непередаваемыми чувствами следили многочисленные прохожие.

Исчезли молодые люди также внезапно, как и появились. На память о представлении осталась только видеозапись, опубликованная в соцсетях.

Петербургские руферы устроили файер-шоу на Невском проспекте. Видео: vk.com/roofsmi

ИСТОЧНИК KP.RU