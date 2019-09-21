2019-09-21T20:46:07+03:00
Авто

Водителям на заметку: С понедельника Вантовый мост уходит на двухмесячный ремонт

Из-за работ по замене деформационного шва с 23 сентября ограничат движение на двух, а потом и трех полосах внутреннего кольца КАД
Петр КИБЕР
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Терпения водителям: внутренняя часть КАД на Вантовом мосту уходит на двухмесячный ремонт. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".Терпения водителям: внутренняя часть КАД на Вантовом мосту уходит на двухмесячный ремонт. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".
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Не все петербургские автомобилисты помнят и знают, но с понедельника, 23 сентября, их ждет очередной «подарок судьбы». С этого дня дорожные службы начинают ремонт деформационного шва на Вантовом мосту. А это означает только одно: ограничение движения. И надолго.

- В период с 23 сентября по 24 октября 2019 года будет организовано перекрытие переходно-скоростной полосы, первой и второй полос движения, а с 25 октября по 26 ноября 2019 года перекрытие второй, третьей и четвертой полос, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильный дорог (УПРДОР) «Северо- Запад».

При этом на свободных полосах скорость ограничат 50 километрами в час.

Ремонт на внутреннем участке КАД должен занять около двух месяцев, но все зависит от погоды. При неблагоприятных условиях срок может увеличиться. В УПРДОРе отмечают, что состояние деформационного шва аварийное и ремонт откладывать больше нельзя. Все работы будут идти в круглосуточном режиме, но затруднений в движении избежать не удастся.

Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием и выбирать пути объезда заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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