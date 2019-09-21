Все нормально, ущерба нет: В Петропавловке у китайского туриста украли больше 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 21:07 2019-09-21T21:07:18+03:00

Чем больше китайских туристов, тем чаще их обворовывают карманники. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам пострадавшего, хоть в полицию он и пошел, но средства были застрахованы

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Туристы, особенно иностранные - любимый и самый лакомый «кусок» для карманников. Пока восторженные гости города любуются красотами Петербурга, ушлые воришки незаметно облегчают их карманы. Так произошло с гражданином Китая, который лишился кошелька с наличностью и банковскими картами.

- 20 сентября в отделение полиции обратился 64-летний турист из Китая, который заявил о пропаже бумажника, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, все произошло днем у Петропавловской крепости. Именно тогда путешественник и обнаружил отсутствие своего кошелька, лежавшего в левом кармане брюк.

Надо сказать, что запасся турист неплохо: у него с собой было 8 тысяч рублей и 1500 юаней (около 13,5 тысяч в рублях) наличными и банковские карты. С одной из которых вскоре пропало еще 99 990 рублей.

Впрочем, несмотря на обращение к стражам порядка потерпевший заверил, что ущерба не понес, так как все средства были застрахованы. Тем не менее в полиции по факту кражи начали проверку. Ибо лезть в чужие карманы нехорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU