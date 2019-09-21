2019-09-21T21:52:45+03:00
Спорт

Пять голов из восьми: «Зенит» разгромил «Рубин» на стадионе «Газпром-Арена»

Первый мяч на 58-й минуте забил со штрафного капитан сине-бело-голубых Бранислав Иванович
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Зенит разгромил Рубин 21 сентября 2019 года.Зенит разгромил Рубин 21 сентября 2019 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Обычно, на необъективное судейство после матчей жалуется проигравшая сторона. Но после окончания матча с «Зенитом» 21 сентября 2019 года казанский «Рубин» мог только поблагодарить арбитров. Ведь они их спасли от полного позора! В их ворота влетело во втором тайме пять голов. А еще три были не засчитаны!

А ведь в первые 45 минут для гостей все складывалось неплохо, они смогли удержать устраивающий их счет 0:0. После перерыва зенитовцы ускорились и ответить казанцам уже было не чем.

Первый мяч на 58-й минуте забил со штрафного капитан сине-бело-голубых Бранислав Иванович, сыгравший головой на опережение. Кстати, серб проводил юбилейный, сотый, матч за петербургский клуб. Затем за 9 минут сделал дубль, вышедший на замену Алексей Сутормин, бывший игрок «Рубина». А завершили унижение казанцев Роберт Мак и Олег Шатов — 5:0! Таков итог матча Зенит-Рубин в Санкт-Петербурге 21 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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