Пять голов из восьми: «Зенит» разгромил «Рубин» на стадионе «Газпром-Арена»
Обычно, на необъективное судейство после матчей жалуется проигравшая сторона. Но после окончания матча с «Зенитом» 21 сентября 2019 года казанский «Рубин» мог только поблагодарить арбитров. Ведь они их спасли от полного позора! В их ворота влетело во втором тайме пять голов. А еще три были не засчитаны!
А ведь в первые 45 минут для гостей все складывалось неплохо, они смогли удержать устраивающий их счет 0:0. После перерыва зенитовцы ускорились и ответить казанцам уже было не чем.
Первый мяч на 58-й минуте забил со штрафного капитан сине-бело-голубых Бранислав Иванович, сыгравший головой на опережение. Кстати, серб проводил юбилейный, сотый, матч за петербургский клуб. Затем за 9 минут сделал дубль, вышедший на замену Алексей Сутормин, бывший игрок «Рубина». А завершили унижение казанцев Роберт Мак и Олег Шатов — 5:0! Таков итог матча Зенит-Рубин в Санкт-Петербурге 21 сентября 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU