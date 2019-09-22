Погода на воскресенье 22 сентября в Санкт-Петербурге: Горожан предупреждают о сильном ветре

СЕГОДНЯ 09:56 2019-09-22T09:56:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Осень окончательно вступила в свои права. На деревьях уже желтеет листва, а в окрестностях Петербурга начались заморозки. Ночью столбик термометра опускается до –2 градусов. Обещанного горожанам в конце недели снега замечено еще не было. Заменяет его шквалистый ветер, порывы которого петербуржцы почувствуют утром и днем 22 сентября. О непогоде жителей города предупреждают спасатели.

- В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, - сообщают в региональном отделении ГУ МЧС. - Утром и днем ветер 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура днем +7...+9 градусов.

Такой же погода останется в начале рабочей недели. В понедельник, 23 сентября, ветер немного стихнет, осадков не ожидается. Температура воздуха +7..+9.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что озвучена официальная дата начала отопительного сезона в Санкт-Петербурге. Тепло в квартиры придет во вторник, 24 сентября. Крайний срок перехода на зимний период для Ленинградской области – 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU