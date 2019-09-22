Связали проводами и избили ремнями: Под Петербургом рабочие отомстили бизнесмену, похитив у него полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:34 2019-09-22T10:36:50+03:00

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В Ленинградской области бизнесмен лишился полумиллиона рублей. Деньги, как он подозревает, похитили рабочие, которым он не заплатил.

Деревушка Дылицы – небольшой населенный пункт в Гатчинском районе Ленобласти. Проживают там не больше ста человек. На улицах обычно тишь да гладь. Но 21 сентября в поселок приехали полицейские. К ним обратился бизнесмен, который пожаловался на нападение.

44-летний мужчина рассказал, что стал жертвой рабочих. Они связали мужчину проводами и избили его ремнями «ласточка». Однако наведались строители к нему не просто так. Предприниматель признался, что задолжал обидчикам за строительство дома. Вероятно, те решили не ждать у моря погоды и разобрались с проблемой самостоятельно.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили гражданина, который пояснил, что получил телесные повреждения от рабочих, которые похитили у него 490 тысяч рублей, после чего скрылись с места происшествия, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Теперь предприимчивых работников ждет наказание. Их уже разыскивают. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «самоуправство».

ИСТОЧНИК KP.RU