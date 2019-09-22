После массовой драки у станции метро «Проспект Славы» возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:51 2019-09-22T11:51:36+03:00

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Беспокойная ночь выдалась у жителей домов на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской улицы. В субботу, в половине пятого утра, их разбудили громкие крики, которые доносились с улицы. Неподалеку от станции метро "Проспект Славы" стенка на стенку сошлись полтора десятка человек. По рассказам очевидцев, участвовали в массовой драке представители двух национальных диаспор.

Как выяснилось, конфликт вспыхнул на бытовой почве. Началось все с оскорблений, а завершилось дракой и поножовщиной. О происшествии в полицию сообщили очевидцы.

- В результате шесть человек госпитализировали с легкими травмами, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.- Четверых в дальнейшем отпустили.

В отношении участников драки возбудили уголовное дело по статье «хулиганство». Силовики выяснили, что ранения пострадавшим нанесли двое мужчин. Их задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU