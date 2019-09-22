Голубой Mercedes-Benz за 7 млн рублей угнали из поселка Комарово

СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-22T13:14:55+03:00

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В Санкт-Петербурге полиция ищет угонщиков люксового автомобиля Mercedes-Benz, который похитили вечером 21 сентября в поселке Комарово Курортного района. Иномарка примечательна в первую очередь еще и своим цветом - Mercedes голубого цвета. Правда, пока это никак не помогло сыщикам.

- Приняты меры к розыску автомобиля, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Известно, что угнали голубой Mercedes-Benz у одного из местных бизнесменов. 37-летний потерпевший тут же позвонил по номеру 112 и сообщил о произошедшем. Мужчина уточнил, что машины он лишился в период с 16.00 до 16.50 у дома 471 по Приморскому шоссе. Сумма ущерба составила 7 145 000 рублей - машина новенькая, 2018 года выпуска.

- Угнанный автомобиль был застрахован и по КАСКО, и по ОСАГО, - добавил источник в правоохранительных органах. - Установлена штатная сигнализация, а вот дополнительных средств спутниковой сигнализации на машине нет.

ИСТОЧНИК KP.RU