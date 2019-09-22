Зима близко: В Ленинградской области выпал град

СЕГОДНЯ 14:05 2019-09-22T14:05:02+03:00

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Обещали снег, а выпал град. Утром в воскресенье жители Ленинградской области удивились белым крупицам, укрывшим землю. Осадки, размером с горошину, выпали сразу в нескольких районах региона.

Фотографиями пользователи поделились в социальных сетях. Они рассказали, что снимки были сделаны в поселке Назия Кировского района, а также во Всеволожском и Кингиспеппском районах Ленобласти.

Осадки в Кингисеппском районе. Фото: https://vk.com/id68012465.

- Первый град этой осенью.... Грустно, - пишет автор одной из фотографий.

В комментариях местные жители рассказали, что воскресный град – далеко не первый. 19 сентября небольшие крупицы льда заметили в Гатчине, а 20 сентября мелкий снег выпал в Волхове.

Тем временем синоптики предупреждают жителей Ленинградской области о заморозках. В начале рабочей недели столбик термометра ночью опустится до -2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU