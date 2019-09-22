2019-09-22T14:52:46+03:00
Общество

В Петербурге разметка «вафельница» появилась на трех перекрестках

С их помощью оживленные проспекты хотят избавить от заторов
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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В июне новая разметка украсила перекресток Светлановского проспекта и улицы Орбели.В июне новая разметка украсила перекресток Светлановского проспекта и улицы Орбели.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге растет количество перекрестков с разметкой «вафельницей». За три месяца желтые пересекающиеся линии появились на дорогах в трех районах города. Главная задача ноу-хау - разгрузить дороги по время заторов. Согласно правилам дорожного движения, водитель не может выезжать на перекресток с «вафлей», если там образовалась пробка.

Первая «вафельница» удивила водителей в конце июня. Разметку нанесли на перекрестке Светлановского проспекта и улицы Орбели. Позднее «клетки» появились на перекрестках Полюстровского и Пискаревского проспектов, а также Богатырского и Коломяжского.

- Это места, где есть трудности проезда транспорта, - объяснил начальник сектора дорожной разметки СПб ГКУ «ДОДД» Михаил Гусев. – Автомобилисты создают затор, и в поперечном направлении машинам не прорваться через пробку.

Один перекресток обходится городу примерно в 120 тысяч рублей. Одно из преимуществ новой разметки в том, что дорожники используют для ее нанесения холодный пластик. Коэффициент сцепления у него гораздо выше, чем у материала на тех же пешеходных переходах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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