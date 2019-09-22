2019-09-22T15:43:48+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП на КАД: Иномарка влетела под припаркованную на обочине фуру

Водитель грузовика не успел выставить знаки аварийной остановки
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Два человека погибли в ДТП на КАД 22 сентября. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".Два человека погибли в ДТП на КАД 22 сентября. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".
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Смертельное ДТП произошло во Всеволожском районе. Утром в воскресенье, 22 сентября, на 26 километре КАД «Фольксваген Тигуан» столкнулся с грузовиком «Скания». Два человека погибли на месте.

Как рассказали очевидцы, иномарка влетела под стоящую на обочине фуру на высокой скорости. Очевидцы опубликовали жуткие фотографии с места аварии. На кадрах видно, что переднюю часть легковушки практически полностью снесло полуприцепом.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, грузовик остановился у обочины из-за поломки. Водитель собрался выставить знаки аварийной остановки, но не успел.

Личность погибшего водителя не установлена. Он скончался от полученных травм. Когда к месту аварии прибыли экстренные службы, пассажир также не подавал признаков жизни. Извлекать тела из искореженного автомобиля пришлось спасателям. По факту происшествия правоохранители начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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