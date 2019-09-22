В легендарном доме Бака на Кирочной нашли «таинственный портал»

СЕГОДНЯ 16:29 2019-09-22T16:29:46+03:00

Небольшое помещение с деревянным каркасом много лет скрывалось под старыми обоями

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Доходный дом Бака на Кирочной улице в Петербурге называют архитектурным чудом и неформальным памятником Северной столицы. Его жители трепетно относятся к истории дома и изо всех сил стараются вернуть зданию былой лоск. За последние несколько лет инициативная группа отремонтировала одну из парадных, отреставрировала часть витражей и другие декоративные элементы.

Жильцы убедились, что дом хранит в себе много тайн. Об очередной находке они рассказали в социальных сетях. Во второй парадной консьержи сняли со стен старые обои. За ними они обнаружили люк, которого нет в плане здания.

Люк прятался под слоем обоев. Фото: https://vk.com/kiroch24

- Мы все очень надеялись найти там если не клад, то что-то интересное, и вот - пожалуйста: явно исторический, со старинным замком, люк в стене - как вход в таинственный портал - неизвестное ранее помещение над сводами вестибюля первой парадной, - рассказывают жильцы.

Внутри помещения выстроен деревянный каркас в виде купола. На замке, запирающим «тайную комнату», производитель оставил изящное клеймо. На нем указана дата - 1902 год. Сейчас постояльцы дома Бака намерены выяснить, существует ли аналогичная конструкция в соседней парадной.

ИСТОЧНИК KP.RU