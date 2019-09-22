Роспотребнадзор рассказал, когда нужно вакцинироваться от клещевого энцефалита

СЕГОДНЯ 18:51 2019-09-22T18:51:53+03:00

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Клещи – мелкие паразиты, которые могут принести большие проблемы. В 2019 году от укусов насекомых пострадали почти 15 тысяч петербуржцев. В том числе 2581 детей до 17 лет. Всего зарегистрировано 1503 пострадавших.

- Больше всего укусов клещей зарегистрировано в Курортном районе – 495 человек. Еще 399 случаев произошло в Пушкинском районе и 136 укусов в Приморском районе Северной столицы, - рассказали в начале сентября в Роспотребнадзоре Петербурга.

Были и случаи заболевания клещевым энцефалитом. На учете у врачей 44 таких инцидента, три из которых произошли с детьми. Роспотребнадзор напомнил, что у петербуржцев есть возможность защитить себя от вируса. Жителям города они предлагают пройти вакцинацию от клещевого энцефалита. Прививки нужно делать в соответствии с определенным графиком, поэтому осень считается самым подходящим для этого временем.

Первая доза вакцины должна быть введена в организм в период с октября по ноябрь. Вторую прививку следует сделать спустя 5-7 месяцев. Третью - через год после первой вакцинации. Последующие – с периодичностью раз в три года.

ИСТОЧНИК KP.RU