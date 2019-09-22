Петербуржец вывел из горящего дома жену с двумя детьми, но погиб, когда вернулся за третьим сыном

СЕГОДНЯ 20:56 2019-09-22T20:57:32+03:00

Мужчина с сыном погибли во время пожара в доме в поселке Решетниково в Выборгском районе. Фото: СУ СКР по Ленинградской области

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Ночью 22 сентября в поселке Решетниково в Выборгском районе Ленинградской области произошла трагедия, в которой погиб 38-летний мужчина и его 3-летний сынишка. В их доме на одной из улиц садоводства «Ленводхоз» начался пожар. В здании находилась вся многодетная семья: трое малышей и их родители. Почувствовав запах гари, глава семейства всех разбудил и начал выводить на улицу. Мужчина успел спасти жену с двумя детками, но решил вернуться в полыхающий дом за третьим малышом. Выйти из горящей постройки он не успел - погиб вместе с сыном. По данному факту следственным отделом по городу Выборг следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области проводится доследственная проверка.

- Спасенные на пожаре 33-летняя женщина с двумя дочерьми 7 и 12 лет госпитализированы, сейчас их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, - добавили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти. - Следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление причин возникновения пожара и других обстоятельств произошедшей трагедии.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU