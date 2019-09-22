2019-09-22T23:17:08+03:00
Происшествия

Женщина на Mitubishi Lancer в Лужском районе до приезда ГИБДД думала, что сбила лося

К сожалению, в ДТП погиб человек
Степан СТЕПАНОВ
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В Ленобласти пенсионерка на иномарке думала, что сбила лося, но жертвой оказался велосипедист. Фото: vk.com/dorinspbВ Ленобласти пенсионерка на иномарке думала, что сбила лося, но жертвой оказался велосипедист. Фото: vk.com/dorinspbФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Лежском районе Ленинградской области вечером в воскресенье, 22 сентября 2019 года произошло ДТП с участием велосипедиста. Несчастного, который ехал по краю дороги, зацепил Mitubishi Lancer. За рулем иномарки находилась 60-летняя женщина. Причем до приезда сотрудников ГИБДД на место аварии, она была уверена, что сбила лося! На машине водителя было разбито лобовое стекло и повреждена правая фара. Дойти до жертвы, котоую отбросило в кювет, пенсионерка не решилась.

- В дежурную часть позвонила женщина - водитель и сообщила, что на 115-м км трассы «Санкт-Петербург - Псков» она сбила лося, - сообщается в паблике Дорожный инспектор. - Сотрудники ГИБДД приехали на место с егерем, а тут... велосипедист погибший, гражданин Республики Беларусь

Авария в Лужском районе произошла в 19.40, когда на трассе было уже очень темно. Причины ДТП еще предстоит установить. А вот личность погибшего уже известна: это 35-летний мужчина. Он ехал по дороге в попутном направлении без световоотражающих элементов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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