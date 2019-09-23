На Обводном канале водитель «Киа» протаранил четыре машины и сбежал с места ДТП

СЕГОДНЯ 09:09 2019-09-23T09:09:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Скрип тормозов, удар и скрежет металла - такое музыкальное сопровождение могли слышать около часа ночи жители Обводного канала. Здесь, у дома номер 135 водитель «Киа Рио» влетел в несколько припаркованных иномарок. Разбитыми оказались четыре машины.

- Без мата говорить сложно: «Киа» собрал четыре машины на набережной Обводного канала и сбежал с места ДТП, - сообщают обозленные автомобилисты в соцсетях.

Впрочем, чуть позднее стало известно, что горе-«летчика» задержали. По какой причине произошла авария и был ли водитель в адекватном состоянии - не сообщается. Но некоторые из хозяев разбитых иномарок, в особенности дорогих, уже намекнули, что расплатиться за ущерб мужчине придется по-полной.

- У него есть две почки к счастью, - написал в комментариях один из владельцев премиального внедорожника.

По словам очевидцев аварии, водителем «Киа» оказался мигрант, а сам автомобиль скорее всего использовался как такси. По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.

ИСТОЧНИК KP.RU