2019-09-23T09:09:15+03:00
Происшествия

На Обводном канале водитель «Киа» протаранил четыре машины и сбежал с места ДТП

Владельцы пострадавших авто уже намекнули, что разберут виновника «на органы»
Петр КИБЕР
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На Обводном канале мигрант за рулем "Киа" разбил припаркованные иномарки. Фото: vk.com/spb_todayНа Обводном канале мигрант за рулем "Киа" разбил припаркованные иномарки. Фото: vk.com/spb_today
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Скрип тормозов, удар и скрежет металла - такое музыкальное сопровождение могли слышать около часа ночи жители Обводного канала. Здесь, у дома номер 135 водитель «Киа Рио» влетел в несколько припаркованных иномарок. Разбитыми оказались четыре машины.

- Без мата говорить сложно: «Киа» собрал четыре машины на набережной Обводного канала и сбежал с места ДТП, - сообщают обозленные автомобилисты в соцсетях.

Впрочем, чуть позднее стало известно, что горе-«летчика» задержали. По какой причине произошла авария и был ли водитель в адекватном состоянии - не сообщается. Но некоторые из хозяев разбитых иномарок, в особенности дорогих, уже намекнули, что расплатиться за ущерб мужчине придется по-полной.

- У него есть две почки к счастью, - написал в комментариях один из владельцев премиального внедорожника.

По словам очевидцев аварии, водителем «Киа» оказался мигрант, а сам автомобиль скорее всего использовался как такси. По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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