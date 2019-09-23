2019-09-23T14:27:06+03:00
Происшествия

Пьяный турист упал с кровати в хостеле Петербурга и пробил себе череп

Мужчина свалился с высоты четырех метров
Лилия КОЗЛОВА
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Турист попал в реанимацию, упав с кровати в хостеле с центре ПетербургаТурист попал в реанимацию, упав с кровати в хостеле с центре ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН
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Глубоко за полночь 23 сентября из хостела в центре Петербурге, расположенного в доме 20 по набережной Фонтанки, госпитализировали туриста из Архангельска с переломом кости черепа, а также множественными травмами. Так серьезного поломался мужчина, упав с третьего яруса кровати. В крайне тяжелом состоянии его доставили в шоковую реанимацию Мариинской больницы.

- В 3:16 ночи 23 сентября каретой скорой помощи был доставлен 39-летний уроженец Архангельской области. Госпитализировали мужчину из хостела на Фонтанке, в котором он снял место с 21 по 26 сентября, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что в половину третьего ночи турист, будучи пьяным после весело проведенного воскресного вечера в Северной столицы, вернулся в хостел и упал вниз с кровати, которая находилась на высоте четырех метров от пола.

Врачи прилагают усилия, для того, чтобы спасти туриста. Медики диагностировали у него катотравму, серьезный ушиб и сотрясение мозга, перелом костей основания черепа, сильный ушиб груди, а также сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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