Петербуржец «хрюкал» на детской площадке, а потом впал в токсикологическую кому

СЕГОДНЯ 17:03 2019-09-23T17:03:57+03:00

Мужчина принял неизвестное вещество и впал в токсикологическую кому. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Полицейские Невского района Санкт-Петербурга проверяют обстоятельства госпитализации молодого мужчины, которого в субботу привезли в одну из больниц города с сильнейшим отравлением неизвестными препаратами.

- Скорую помощь вызвал прохожий, который рассказал, что во дворе дома номер 28 по Товарищескому проспекту сидит неадекватный мужчина, который издает хрюкающие звуки, - сообщает источник «Комсомолки» в правоохранительных органах.

Приехавшие на вызов медики обнаружили на детской площадке человека, который был уже без сознания. Мужчину экстренно госпитализировали. В больнице ему поставили диагноз: острое пантеральное отравление неизвестным веществом тяжелой степени.

От воздействия препарата пациент впал в токсикологическую кому. Пока за его жизнь борются врачи, полицейские устанавливают личность человека и обстоятельства, при которых он оказался в невменяемом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU