Петербуржец «хрюкал» на детской площадке, а потом впал в токсикологическую кому
Полицейские Невского района Санкт-Петербурга проверяют обстоятельства госпитализации молодого мужчины, которого в субботу привезли в одну из больниц города с сильнейшим отравлением неизвестными препаратами.
- Скорую помощь вызвал прохожий, который рассказал, что во дворе дома номер 28 по Товарищескому проспекту сидит неадекватный мужчина, который издает хрюкающие звуки, - сообщает источник «Комсомолки» в правоохранительных органах.
Приехавшие на вызов медики обнаружили на детской площадке человека, который был уже без сознания. Мужчину экстренно госпитализировали. В больнице ему поставили диагноз: острое пантеральное отравление неизвестным веществом тяжелой степени.
От воздействия препарата пациент впал в токсикологическую кому. Пока за его жизнь борются врачи, полицейские устанавливают личность человека и обстоятельства, при которых он оказался в невменяемом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU