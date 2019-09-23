Петербуржец душил и угрожал убийством пенсионерке

СЕГОДНЯ 17:21 2019-09-23T17:21:37+03:00

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В Невском районе Санкт-Петербурга накануне утром, 22 сентября, в одной из квартир дома № 11 на улице Ольги Берггольц на пенсионерку напал пожилой мужчина, который начал душить женщину и угрожать ей убийством. Благо, шум и крики услышали соседи, не остались равнодушными к призывам о помощи и вызвали полицию. Агрессивного петербуржца арестовали в тот момент, когда он продолжал истязать несчастную.

- Конфликт между 66-летним мужчиной и 75-летней пенсионеркой произошел в квартире дома на улице Ольги Берггольц. Во время ссоры петербуржец начал душить женщину, а также угрожать ей убийством, - сообщила пресс-служба Росгвардии.

Соседи, услышав около 11 утра шум и истошные женские крики, сразу позвонили в полицию. На место быстро прибыли сотрудники вневедомственной охраны и участковый уполномоченный полиции, которые задержали агрессора и отправили его в отделение.

Пострадавшая женщина отправилась в травмпункт за медицинской помощью. Причина такого разъяренного конфликта пока не известна.

ИСТОЧНИК KP.RU