«Шушарик», «Пыжик» и другие: петербуржцы предлагают названия для трамвая в Славянку

СЕГОДНЯ 21:01 2019-09-23T21:03:28+03:00

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Петербуржцы предлагают креативные варианты названия для нового скоростного трамвая маршрута «Купчино – Шушары – Славянка». Смольный совместно с частным инвестором попросили горожан придумать транспорту необычное и звучное имя.

- Петербуржцы всех возрастов предложили более десятка идей. Например, среди вариантов есть «Шушарик» и «Пыжик» - эдакая аналогия с «Чижиком», который курсирует по Красногвардейскому району. Некоторый горожане выступили за версии, связанные с птицами - к примеру, «Ястреб» или «Стриж», - сообщает официальное сообщество правительства Петербурга «Вконтакте».

На этом креатив жителей города не иссяк. «Бегунок», «Ижорец», «Ветерок», «Купчик» и Спартанка-экспресс» и многие другие варианты сейчас ждут своей поддержки. Власти предлагают поделиться своими версиями в комментариях под соответствующим постом на странице губернатора Петербурга «Вконтакте». Добавим, что на новом скоростном трамвае можно будет проехать по городскому тарифу, в том числе, с оплатой по картам.

ИСТОЧНИК KP.RU