Оранжевая линяя метро встала на 40 минут: Очевидцы сообщают о трупе на рельсах

СЕГОДНЯ 00:02 2019-09-24T00:07:46+03:00

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23 сентября около 22:30 движение на четвертой линии метро приостановили. Пресс-служба городской подземки сообщила, что на рельсы упал неизвестный пассажир. Происшествие случилось на станции «Площадь Александра Невского».

- Мы с другом сели на Большевиков после матча СКА-ЦСКА. Выехать не сразу смогли! С 22:35 до 23:05 просидели в вагоне, потом поезда поехали, - пишет один из пассажиров подземки в соцсетях.

Другие очевидцы события сообщали подробности ужасной трагедии: упавший на пути человек погиб и обезглавлен.

- Подъезжали к «Площади Александра Невского» и вдруг нас резко тормозит. Через 5 минут все пошли вперед сквозь вагоны. Я спросил у работника метрополитена, что происходит, выхожу на станцию из дверей и вижу рядом голову человека. Как в фильме ужасов! - сообщает испуганный свидетель инцидента.

В 23:08 движение на 4-й линии восстановили, все станции открыли. Сейчас происшествием занимается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU