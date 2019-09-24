Суд отправил в тюрьму мошенников, перепродававших чужие экскаваторы

СЕГОДНЯ 08:46 2019-09-24T08:46:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу группы предприимчивых петербуржцев, которые «продавали» чужую строительную технику. Чтобы войти к покупателям в доверие, обвиняемые в мошенничестве горожане представлялись сотрудниками районных администраций. Все их деяния оценили по достоинству - обвинение поддержала и прокуратура.

- Установлено, что с сентября 2017 по март 2018 года подсудимые, имея умысел на хищение имущества потерпевших, находили в интернете объявления о продаже погрузчиков-экскаваторов. После чего, для оформления покупки просили владельцев представить документы на технику и в дальнейшем размещали аналогичные объявления в интернете о ее продаже, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Механизм был прост и гениален - сами экскаваторы не съезжали с места, а по документам меняли владельцев. За время своей деятельности великие комбинаторы смогли обогатиться на 5,5 миллионов рублей. Суд оценил изобретательность подельников и дал главе группы 4 года 10 месяцев тюрьмы, второму «по старшинству» - 4,5 года, а третьему, заключившему сделку со следствием - 4 года лишения свободы. В законную силу приговор не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU