270 тысяч мальков форели из Дании не пустили в Россию из-за отсутствия справки о здоровье

СЕГОДНЯ 09:01 2019-09-24T09:01:49+03:00

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270 тысяч нарушителей установленного порядка одним махом не пустили в Россию инспектора Россельхознадзора. Именно такое количество мальков форели ехало в грузовике, направлявшимся из Дании в Ленинградскую область. Машины с рыбешками остановили на границе с Финляндией.

- В автомобильном пункте пропуска «Торфяновка» запрещен ввоз 270 000 мальков форели. Груз следовал двумя автомобилями из Дании в адрес предприятия, расположенного в Выборгском районе Ленобласти, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской о Псковской областям.

Причиной неприятностей для дальнобойщиков и их живого груза стали проблемы с документами, которые отправитель чешуйчатых путешественников не оформил в должном порядке.

У водителей не оказалось справок с результатами лабораторных исследований, в которых подтверждено отсутствие инфекционных и вирусных заболеваний у рыбок. Теперь всем форелькам придется ехать обратно в Данию акт о возврате груза уже оформлен.

ИСТОЧНИК KP.RU