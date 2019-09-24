В Петербурге внезапно нашлась «улица Гинки»

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-24T09:31:20+03:00

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Никто не идеален и ошибаться могут все. Опечатки часто делают те же журналисты (на это им с особым удовольствием указывают читатели) или даже дорожные службы. Неправильные указатели также являются любимой темой для острот. Новая мишень - «улица Гинки», появившаяся в центре Петербурга.

- Где в Питере улица Гинки? - вопрошают горожане в соцсетях, сопровождая публикацию снимком дорожного указателя, выставленного на время ремонта.

Ответ очевиден - нигде. Просто работник, делавший надпись отвлекся и пропустил одну букву в фамилии великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки. Зато теперь творение неизвестного мастера изготовления знаков прославилось на весь Санкт-Петербург. Почти также, как произведения самого Глинки, также работавшего в городе на Неве.

Ну а водителям надо быть внимательнее, ведь движение по Театральной площади от набережной канала Грибоедова до улицы ГЛинки закрыто!

ИСТОЧНИК KP.RU