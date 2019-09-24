В Петербурге внезапно нашлась «улица Гинки»
Никто не идеален и ошибаться могут все. Опечатки часто делают те же журналисты (на это им с особым удовольствием указывают читатели) или даже дорожные службы. Неправильные указатели также являются любимой темой для острот. Новая мишень - «улица Гинки», появившаяся в центре Петербурга.
- Где в Питере улица Гинки? - вопрошают горожане в соцсетях, сопровождая публикацию снимком дорожного указателя, выставленного на время ремонта.
Ответ очевиден - нигде. Просто работник, делавший надпись отвлекся и пропустил одну букву в фамилии великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки. Зато теперь творение неизвестного мастера изготовления знаков прославилось на весь Санкт-Петербург. Почти также, как произведения самого Глинки, также работавшего в городе на Неве.
Ну а водителям надо быть внимательнее, ведь движение по Театральной площади от набережной канала Грибоедова до улицы ГЛинки закрыто!
ИСТОЧНИК KP.RU